Нужно написать парсер с ВК

Нужен инструмент, чтобы выгрузить сообщения из собственного чата с информацией по числу реакций к каждому сообщению (в csv подойдет). Подсказывают, что это делается с помощью TDLib — Telegram Database Library. Возможно Telethon.
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Нужно написать парсер который будет парсить номера телефонов с определнных групп
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