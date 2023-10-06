Нужно написать парсер с ВК

Заказчик четко обозначил свои цели, что очень важно для продуктивного выполнения задачи. В процессе общения был вежлив и конструктивен, при необходимости давал четкие и ясные пояснения по разным вопросам, касающимся заказа. Оплату произвел сразу. В целом, я был очень рад сотрудничеству!