Нужно написать парсер с ВК

Прикладное ПОЗавершен7 заявок185 просмотров
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Нужно написать парсер который будет парсить номера телефонов с определнных групп

3 месяца назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
artanis_projects
Чингис 
35 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
3 месяца назад
$25
7 дней
Много лет я не данном сервере и делаю разные задачи но данный исполнитель попадет в категорию топ.Все четко раньше срока и идеально выполнена работа????
Заказчик четко обозначил свои цели, что очень важно для продуктивного выполнения задачи. В процессе общения был вежлив и конструктивен, при необходимости давал четкие и ясные пояснения по разным вопросам, касающимся заказа. Оплату произвел сразу. В целом, я был очень рад сотрудничеству!
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