Ускорить покупку токенов в торговом боте

Задача

Нужно ускорить покупку токенов торгового бота. Есть бот который покупает токены на юнисвапе сети erc20, схема покупки реализована таким методом. Бот видит создание ликвидности и сразу отправляет транзакцию на покупку с тем же газом, что и создатель токена. Транзакция проходит в том же блоке что и ликвидность, цель всего что я хочу, это ускорить покупку чтобы транзакция проходило быстрей всех "чужих ботов"







примеры чужих ботов



https://etherscan.io/tx/0x874edafe8cd12d7bf1296246b648284a830870dd55000a828f248535f4db16aa







https://etherscan.io/tx/0xd4ede6aa23cb9dbbf28689a0b659253b36d6937b23d955adf606ee65d0128b74







Мой бот покупает токен в том же блоке ликвидности, но позже чужие боты быстрей покупают чем мой, а мой в конце блока.







Нужен разработчик, который уже делал таких ботов и знает как это реализовать в действительности, а не в теории!



В общем нужен разработчик который создавал mev ботов или такого бота как у меня.