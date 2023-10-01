Ускорить покупку токенов в торговом боте

$350
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Задача

Нужно ускорить покупку токенов торгового бота. Есть бот который покупает токены на юнисвапе сети erc20, схема покупки реализована таким методом. Бот видит создание ликвидности и сразу отправляет транзакцию на покупку с тем же газом, что и создатель токена. Транзакция проходит в том же блоке что и ликвидность, цель всего что я хочу, это ускорить покупку чтобы транзакция проходило быстрей всех "чужих ботов"



примеры чужих ботов

https://etherscan.io/tx/0x874edafe8cd12d7bf1296246b648284a830870dd55000a828f248535f4db16aa



https://etherscan.io/tx/0xd4ede6aa23cb9dbbf28689a0b659253b36d6937b23d955adf606ee65d0128b74



Мой бот покупает токен в том же блоке ликвидности, но позже чужие боты быстрей покупают чем мой, а мой в конце блока.



Нужен разработчик, который уже делал таких ботов и знает как это реализовать в действительности, а не в теории!

В общем нужен разработчик который создавал mev ботов или такого бота как у меня.

3 месяца назад
guest_16961847645417
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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