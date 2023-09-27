Python ros2 управление роботом по лидару

Нужно сделать программу (возможен робот, слышали, что есть направление RPA-роботов), которая при вводе ключевого запроса или сегмента рынка выводит все сайты в списке по органике, все они сохраняются в единой базе. Далее каждый домен должен автоматически заводиться через сервисы tools.pixelplus.ru или ...