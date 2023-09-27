Python ros2 управление роботом по лидару

$33
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки77 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен python разработчик с математическими навыками и опытом работы с ros2 и обработкой данных с лидара и прочих датчиков.

Текущая задача - внесение корректировок в алгоритм позициирования. Проблема - "объект" теряется на открытой местности.

Дальнейшие задачи связаны с навигацией.

Опыт работы с нейросетями будет плюсом.

Проект длинный, задач много.

Python
3 месяца назад
guest_1695925714667
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад