Нужен бот для сайта aim.market который будет мгновенно покупать заданные мной вещи. Обьяснение что и как. На сайт в 10:00, 11:00 и тд (каждый час дня с 00:00 до 24:00) поступают новые предметы ...
ПО (возможен робот) для сбора списка доменов РФ и дальнейшей обработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать программу (возможен робот, слышали, что есть направление RPA-роботов),
которая при вводе ключевого запроса
или сегмента рынка выводит все сайты
в списке по органике, все они сохраняются
в единой базе. Далее каждый домен должен
автоматически заводиться через сервисы
tools.pixelplus.ru или keys.so, сервисы автоматически подбирают
ключевые запросы из ТОП-100, ранжируют их
по убыванию частотности. И весь этот подготовленный
список запросов вместе с нашим КП должен
отправляться на мейл домена. Примерное
ТЗ по необходимым функциям ПО ниже, готовы обсуждать
разные идеи, как это можно реализовать
на практике.
1. ЗАДАЧА СОБРАТЬ СПИСОК ДОМЕНОВ РФ 1.1 Постоянно пополняем список доменов и сверяем добавляемые, чтобы избежать
повтора. 1.2 Сегментируем по Географии, Отраслям или Поисковым Запросам 1.3 Список доменов можно парсить с 2gis 1.4 Или по Поисковому Запросу (wordstat.yandex.ru) из поиска Яндекс (выдает 25 страниц ранжирования) 2. ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ ИЗ ТОП 100 2.1 tools.pixelplus.ru 2.2 keys.so 2.3 bukvarix.com/site/ вводим домен, выгружаем список ключевых запросов и актуализируем позиции
в be1.ru/position-yandex-google/ (за раз 100 запросов + прохождении КПЧИ) 2.4 Собранные запросы из ТОП 100 ранжировать по убыванию частотности и оформить в
PDF файл (форму шапки предоставим, с названием домена) 3. ОТПРАВКА ПИСЬМА НА ЕМАЙЛЫ ДОМЕНА С ПРИКРЕПЛЕННЫМ СПИСКОМ ЗАПРОСОВ ИЗ П.2
+ КП 3.1 Тема, тело письма, подпись, КП - все предоставим 3.2 Можно еще отправить копию письма на емайл, указанный при регистрации
домена (WHOIS в открытом доступе, например на nic.ru). Увеличение вероятности попадания на ЛПР. 4. ЛЮБОЙ НЕРОБОТНЫЙ ОТВЕТ ОТ РАССЫЛКИ ИМПОРТИРУЕМ В АМО
- Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Вітаю! Потрібно розробити ПЗ для знаходження потрібної літератури за певними вимогами. Можна реалізувати як пошук в гуглі, а можна реалізувати пошук в конкретних сервісах(типу топ бібліотеки), задається період з якого по який шукати і ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Переработать по образцу excel калькулятор, генерирующий текст документа в зависимости от выбранных условий. Необходимо хорошее знание эксель, в т.ч. макросов.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется простой редактор изображений на С#. Из сложного - обработка в потоках. Подробности в ТЗ. Сроки свободные (в пределах моего терпения). Все мои дополнительные хотелки и уточнения будут оплачивается отдельно по договорённости.Закрыт3 месяца назад
Є данні: * Time * Asset (Є валютні пари які пересікаються, тому можна базувати модель на кросскореляції 3+ графіків) * Price * Demand (відносна і абсолютна кількість ставок вверх\вниз за період часу) * Volume (об'єм ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 месяца назад
?Нужно написать 8 заданий на языке С. Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку). ТЗ на английском. Пример одного задания: Create ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Собственно, есть проект в котором нужно декомпилировать 2 dll, внести туда пару правок и собрать обратно. IlSpy и dotpeek не справились, либо у меня руки кривые. Потому как при сборке в visual studio, проект собирается, ...Закрыт3 месяца назад
Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Робот после включения начнёт последовательно выставлять лимитные заявки в системе (каждая последующая после исполнения предыдущей) до момента, пока не увеличит совокупную позицию до максимальной.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищем исполнителя для создания программы, которая будет производить декомпиляцию apk файлов, поиска фрагмента кода, его замены (патчер), добавление файлов, удаление не нужных с последующей компиляцией и подписи на ПК под Windows. Еще вариант программы ...Закрыт2 месяца назад