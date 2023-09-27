ПО (возможен робот) для сбора списка доменов РФ и дальнейшей обработки

Нужно сделать программу (возможен робот, слышали, что есть направление RPA-роботов),

которая при вводе ключевого запроса

или сегмента рынка выводит все сайты

в списке по органике, все они сохраняются

в единой базе. Далее каждый домен должен

автоматически заводиться через сервисы

tools.pixelplus.ru или keys.so, сервисы автоматически подбирают

ключевые запросы из ТОП-100, ранжируют их

по убыванию частотности. И весь этот подготовленный

список запросов вместе с нашим КП должен

отправляться на мейл домена. Примерное

ТЗ по необходимым функциям ПО ниже, готовы обсуждать

разные идеи, как это можно реализовать

на практике.

1. ЗАДАЧА СОБРАТЬ СПИСОК ДОМЕНОВ РФ 1.1 Постоянно пополняем список доменов и сверяем добавляемые, чтобы избежать

повтора. 1.2 Сегментируем по Географии, Отраслям или Поисковым Запросам 1.3 Список доменов можно парсить с 2gis 1.4 Или по Поисковому Запросу (wordstat.yandex.ru) из поиска Яндекс (выдает 25 страниц ранжирования) 2. ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ ИЗ ТОП 100 2.1 tools.pixelplus.ru 2.2 keys.so 2.3 bukvarix.com/site/ вводим домен, выгружаем список ключевых запросов и актуализируем позиции

в be1.ru/position-yandex-google/ (за раз 100 запросов + прохождении КПЧИ) 2.4 Собранные запросы из ТОП 100 ранжировать по убыванию частотности и оформить в

PDF файл (форму шапки предоставим, с названием домена) 3. ОТПРАВКА ПИСЬМА НА ЕМАЙЛЫ ДОМЕНА С ПРИКРЕПЛЕННЫМ СПИСКОМ ЗАПРОСОВ ИЗ П.2

+ КП 3.1 Тема, тело письма, подпись, КП - все предоставим 3.2 Можно еще отправить копию письма на емайл, указанный при регистрации

домена (WHOIS в открытом доступе, например на nic.ru). Увеличение вероятности попадания на ЛПР. 4. ЛЮБОЙ НЕРОБОТНЫЙ ОТВЕТ ОТ РАССЫЛКИ ИМПОРТИРУЕМ В АМО