Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
Написать робота для Quik, для торговли фьючерсами на ММВБ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Робот после включения начнёт последовательно выставлять лимитные заявки в системе (каждая последующая после исполнения предыдущей) до момента, пока не увеличит совокупную позицию до максимальной.
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