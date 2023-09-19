Покупка в магазине Microsoft

Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
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Мне нужно, чтобы разработчики находили продукты по их идентификаторам и разрешали шифрование Microsoft. Затем заменили скрытый продукт покупкой продукта,
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