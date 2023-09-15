Бот на ферму для Gta5RP

Видео загрузил как должен работать бот. https://youtu.be/lp94iS7NO9c

Кратко в письменном виде как должен работать бот:

1. Посев: Ходит бот по большим кружкам и нажимает букву E, затем появляются 9 маленьких кружков по которым нужно нажимать букву "E", чтобы их собрать. Точек там по всему полю примерно около 50 штук, он должен автоматически распознавать ближайшую точку и идти к ней.

2. Сбор капусты: Появляется капуста которую он должен распознавать (ибо посев и сбор капусты немного разный) , вы так же нажимаете на букву E большого кружка и собираете капусту, после того как мы собрали 9 маленьких кружков - нужно бежать и сдать капусту на метку, после чего бежать дальше, и продолжать в том же духе работу

Суть бота: Бот должен понимать, когда на поле капуста, а когда нужно её посадить, система абсолютно одинаковая что в посеве, что в сборе, только при сборе - нужно бегать отдельно на метку сдачи капусты, и прибегать обратно.

Задача бота - работать полностью автоматически (чтобы я не находился возле ПК)