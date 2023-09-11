Вынести DLL в отдельный каталог в корне тренировочного проекта C++ MyS

Есть проект в Visual Studio, из трех простейших файлов для подключения к БД MySQL на ООП:

database.h - заголовки и объявление класса подключения к БД MySQL

database.cpp - Реализация методов класса подключения к БД и методы запросов

connect.cpp - int main () { //вызов методов }

Подключение работает, но приходится некоторые файлы DLL

из MySQL Connector (си плю плюс) 8.1 переносить в корень проекта,

тогда это работает.

Если выносить в отдельный каталог там же или там где файл EXE в Release,

то не работает. Не находит файлы DLL.

Необходимо сделать так, чтобы файлы DLL были отдельно в папке проекта,

без лишнего кода.