Бот для игры trophy fishing 2 steam

-Нужен бот, который будет закидывать 1 или 2 или 3 удочки, в зависимости как выбрать.

При клеве - вытягивает рыбу с той удочки, которая клюет что логично. Переключение удочек можно делать цифрами 1, 2, 3 на клавиатуре.

-Когда рыба тяжелая, и датчик зашлкаливает (тот что справа) , зажимать пробел для траты энергии. Если даже с пробелом датчик зашкаливает. Ничего не делать. (эту функцию с пробелом чтоб можно было включать или выключать)

-После того как рыба поймана - ее можно продать или отпустить (восполнить энергию).

Сделать выбор в боте, как бот будет поступать с рыбой.

Так же нужно сделать что б бот работал не моментально, что б не получить бан. Нужно что б все выглядело естественно.