Сделать сборку QT приложения для Mac OS

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки56 просмотров
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есть готовое приложение написанное на QT6. Нужна помощь в сборке под мак ос

4 месяца назад
mrmojorisin
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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