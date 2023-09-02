Сделать сборку QT приложения для Mac OS

у нас є готовий проєкт (веб-сайт), по ньому потрібно написати технічне завдання. Технічне завдання повинне бути максимально прописане та відповідати останнім стандартам та специфікаціям на створення технічного завдання. Доступи до ...
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есть готовое приложение написанное на QT6. Нужна помощь в сборке под мак ос
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