Написать нейросеть для распознавания рукописей на латыни

$1000
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки31 просмотр
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Существует база изображений рукописных надписей на полях книг, сделанных рукой Коперника и другими людьми. Нужно написать нейрость для уверенного распознавания латинского рукописного текста и вероятностной оценки принадежности его руке Коперника, а также подробно описать работу этой сети. Проект курирует ученый из Голландии.

4 месяца назад
guest_1693382832538
Нидерланды
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад