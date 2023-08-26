C# программу для загрузки музыки

Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301 Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он ...
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Необходимо сделать C# программу для получения и загрузки музыки с профиля VK
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