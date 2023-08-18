Программа на С#

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Нужно написать 2 программы на языке C# связанные между собой, одна для администратора, вторая для гостя. Клиент регистрируется, позже после администратор может добавить баланс на аккаунт. На этот баланс клиент может купить часы, либо пакет. Клиент не может выходить из программы, но может запускать разрешённые программы, так же администратор со своей программы может дать доступ к полному доступу

4 месяца назад
guest_1692730840888
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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