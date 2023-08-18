Продлить/отключить/обойти проверку токена/кода на валидацию на сайте

Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301



Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он собой код из 12 букв. Срок его службы 1 час и можно воспользоваться один раз. В противном случае нужно проходить всю процедуру заново.

Есть второй сайт(ссылку дам в лс). На нем, чтобы перейти между страницами и нажать кнопку далее, требуется ввод токена(кода) из первого сайта. Потом идет проверка токена, если все хорошо, то пропускает далее, если нет, выдает ошибку, что токен не действителен и просит ввести новый.

Точно известно, что некоторые люди пользуются этим паролем неоднократно и в течении нескольких недель.

Узнал на форуме, что люди получали токен на первом сайте, потом переходили по левой ссылке на какой-то сайт, там вводили этот токен и его срок продлевался. Соответственно второй сайт его принимал пару недель.