Опис вакансії: Ми шукаємо досвідченого розробника для реалізації проекту з інтеграції Microsoft CRM і системи обліку 1С з метою оптимізації бізнес-процесів нашого клієнта. Основні завдання: Розробка механізмів інтеграції між Microsoft CRM ...
Продлить/отключить/обойти проверку токена/кода на валидацию на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301
Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он собой код из 12 букв. Срок его службы 1 час и можно воспользоваться один раз. В противном случае нужно проходить всю процедуру заново.
Есть второй сайт(ссылку дам в лс). На нем, чтобы перейти между страницами и нажать кнопку далее, требуется ввод токена(кода) из первого сайта. Потом идет проверка токена, если все хорошо, то пропускает далее, если нет, выдает ошибку, что токен не действителен и просит ввести новый.
Точно известно, что некоторые люди пользуются этим паролем неоднократно и в течении нескольких недель.
Узнал на форуме, что люди получали токен на первом сайте, потом переходили по левой ссылке на какой-то сайт, там вводили этот токен и его срок продлевался. Соответственно второй сайт его принимал пару недель.
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