Всех приветствую ?

Тема : Ищем человека, кто сможет сделать дип фейк с ИИ

Содержание: есть видео с длительностью 15 мин съемки на хорошую камеру . Разные ракурсы и эмоции : от радости до гнева.

Суть задачи : нужно создать маску с помощью видео (которое мы скинем) , которое будет ретранслировать изображение в соц сети .

Основная задача это создание маски для софта , в случит возможности , помощь в установки софта и оборудования для ретрансляции изображение в WhatsApp.

Стоимость за работу 100$

Сроки 2 дня