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Всех приветствую ?
Тема : Ищем человека, кто сможет сделать дип фейк с ИИ
Содержание: есть видео с длительностью 15 мин съемки на хорошую камеру . Разные ракурсы и эмоции : от радости до гнева.
Суть задачи : нужно создать маску с помощью видео (которое мы скинем) , которое будет ретранслировать изображение в соц сети .
Основная задача это создание маски для софта , в случит возможности , помощь в установки софта и оборудования для ретрансляции изображение в WhatsApp.
Стоимость за работу 100$
Сроки 2 дня
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