Дип фейк с ИИ

$100
Прикладное ПОЗавершен1 заявка21 просмотр
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Всех приветствую ?

Тема : Ищем человека, кто сможет сделать дип фейк с ИИ

Содержание: есть видео с длительностью 15 мин съемки на хорошую камеру . Разные ракурсы и эмоции : от радости до гнева.

Суть задачи : нужно создать маску с помощью видео (которое мы скинем) , которое будет ретранслировать изображение в соц сети .

Основная задача это создание маски для софта , в случит возможности , помощь в установки софта и оборудования для ретрансляции изображение в WhatsApp.

Стоимость за работу 100$

Сроки 2 дня

4 месяца назад
guest_1692576798269
Украина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
plishenkodenis
Денис 
29 летРоссия
год в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$100
2 дня
RUBUSDT
Человек зарекомендовал себя как профессионал. Быстро нашли общий язык, на всех этапах вел себя тактично, посоветовал что и как лучше сделать. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству