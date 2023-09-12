Продлить фото с помощью ИИ

$5
Обработка фотографийЗавершен3 заявки33 просмотра
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Фото квадратные, а нужен формат 3:4. Исходники с размерами готовы, нужно только продлить с помощью искусственного интеллекта и важно, чтобы выглядело реалистично

Всего 19 фотографий. Здесь они в качестве —> https://drive.google.com/drive/folders/1cJ9wr2ur9fVYvADacbzLN8OtxMxwsnvV?usp=sharing

3 месяца назад
guest_1694530103673
Россия
3 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
bel_and_rey
Андрей 
42 годаФинляндия
6 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад
3 месяца назад
$5
1 день
Я в восторге от работы, Андрей сделал все так, как мне было нужно) Совсем без правок и достаточно быстро. Рекомендую, очень ответственный
Александра хороший заказчик, по ТЗ все четко и понятно. Приятно работать, рекомендую!