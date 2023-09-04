На фотографии в фотошопе или иной прогррамме сделать блюр

$2
Обработка фотографийЗавершен1 заявка15 просмотров
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на 10 фотографиях надо сделать блюр нескольких элементов. Наложить смайлик на часть элемента фото. Работа на 10-20 мин

4 месяца назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$2
1 день
Все выполнено быстро и верно. Спасибо
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