Отрисовать бланк в PDF

Есть фотография смешариков, нужно заменить их на лица людей со второй фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в течении часа отрисовать такой же бланк повторить точь-в-точь pdf или док без разницы
Формат А6 вроде как
Это Рецепт для Оптики с двух сторон
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