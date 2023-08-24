Отрисовать бланк в PDF

$2
Обработка фотографийЗакрыт5 заявок103 просмотра
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Нужно в течении часа отрисовать такой же бланк повторить точь-в-точь pdf или док без разницы

Формат А6 вроде как

Это Рецепт для Оптики с двух сторон

4 месяца назад
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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