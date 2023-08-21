Убрать фон + доделать вверх каждой фотографии

Обработка фотографийЗакрыт13 заявок123 просмотра
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Добрый день,

В каждой фотографии нужно:

1) Убрать фон на белый

2) Сделать пропорцию 3х4 см (как фото на документы)

3) Доделать обрезаные прически

Важно! Все должно быть сделано качественно

Фото (12 штук) - https://we.tl/t-SPafKnztrU

4 месяца назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад