Убрать фон + доделать вверх каждой фотографии

Заменить лицо на фотографии
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Добрый день,
В каждой фотографии нужно:
1) Убрать фон на белый
2) Сделать пропорцию 3х4 см (как фото на документы)
3) Доделать обрезаные прически
Важно! Все должно быть сделано качественно
Фото (12 штук) - https://we.tl/t-SPafKnztrU
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