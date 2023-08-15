привет, дорогой фрилансер, я не обойдусь без твоей помощи и надеюсь мы найдем и поймем друг друга. на фотографиях 1,2 и 3 нужно убрать блеск с лица, грамотно настроить цвета да и в ...
Нужно убрать ватермарки с надписью "гдз.ру" и так далее с картинок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно убрать любое упоминание гдз примерно с 40 картинок в короткие сроки, к 8 утра по мск, бюджет неограничен
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