Нужно убрать ватермарки с надписью "гдз.ру" и так далее с картинок

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Нужно убрать любое упоминание гдз примерно с 40 картинок в короткие сроки, к 8 утра по мск, бюджет неограничен

4 месяца назад
guest_1692639801869
Россия
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
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