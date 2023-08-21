Настроить цвет, освещение и атмосферность

привет, дорогой фрилансер, я не обойдусь без твоей помощи и надеюсь мы найдем и поймем друг друга.

на фотографиях 1,2 и 3 нужно убрать блеск с лица, грамотно настроить цвета да и в целом сделать так чтобы фото выглядело качественней

на фотках с 3 по 7 нужно убрать засвет с правой стороны и также поработать над самой атмосферой, цветами, освещением, контрастом и ещё там чем-то, думаю тебе как мастеру своего дела виднее над чем там нужно поработать

удачи