Настроить цвет, освещение и атмосферность

Обработка фотографийЗавершен3 заявки48 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

привет, дорогой фрилансер, я не обойдусь без твоей помощи и надеюсь мы найдем и поймем друг друга.

на фотографиях 1,2 и 3 нужно убрать блеск с лица, грамотно настроить цвета да и в целом сделать так чтобы фото выглядело качественней

на фотках с 3 по 7 нужно убрать засвет с правой стороны и также поработать над самой атмосферой, цветами, освещением, контрастом и ещё там чем-то, думаю тебе как мастеру своего дела виднее над чем там нужно поработать

удачи

4 месяца назад
guest_16447843624413
Украина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Karfagen90
54 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$8
1 день
UAHWMZ
как всегда на высоте ?
Всё отлично заказчик супер.