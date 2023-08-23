Заменить фон на паре фотографий

Обработка фотографийЗавершен13 заявок88 просмотров
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Здравствуйте, у меня есть автодом, мне надо отредактировать пару фотографий с автодомом, чтобы он как будто стоял в локации с красивым видом. Локация конкретная (Salalah, Oman). Я постарался сфотографировать автодом с разных ракурсов и подобрал несколько фотографий красивых мест в Салале. Надо выбрать какие фото подойдут для объединения и объединить их. Всего надо будет сделать 5-7 фото. Примеры фотографий прикрепил.

4 месяца назад
guest_16921797096277
Египет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель
TatianaPetrova
42 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
4 месяца назад
$2
1 день
UAH
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