Заменить фон на паре фотографий

Здравствуйте, нужно фотографию поправить. Есть ошибки в числах на фотографии. Точное ТЗ скину исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, у меня есть автодом, мне надо отредактировать пару фотографий с автодомом, чтобы он как будто стоял в локации с красивым видом. Локация конкретная (Salalah, Oman). Я постарался сфотографировать автодом с разных ракурсов и подобрал несколько фотографий красивых мест в Салале. Надо выбрать какие фото подойдут для объединения и объединить их. Всего надо будет сделать 5-7 фото. Примеры фотографий прикрепил.
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