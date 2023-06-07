igor_opria

Игорь igor_opria

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Редактирование фотографий, ретушь фотографий, удаление водяных знаков, изменение размера, удаление фонов

Уважаемый работодатель,

Меня зовут Игорь, мне 30 лет.

Поэтому я обещаю со своей стороны:

* серьёзность;

* ответственность;

* человечность;

* аналитичность;

* профессионализм;

* быструю и качественную работу!

Работаю в Adobe Photoshop, GIMP и других программах для редактирования фотографий Создание индивидуальных дизайнерских решений для клиентов ретушь и обработка фотографий для семейных фотосессий и мероприятий, работа с клиентами для обеспечения их удовлетворенности, аккуратность, ответственность с моей стороны гарантирована. Работа с рекламными кампаниями, создание визуально привлекательных изображений. Обработка и ретушь портретных фотографий. Создание привлекательных макетов для социальных сетей и других цифровых платформ.

Работаю по ценам не зависевшим от курса $ ...

#7Ретушь фотографий
#11Обработка изображений
#14Adobe Photoshop
#24Обработка фотографий
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#501
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10
Обработка фотографий

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Отзывы заказчиков

pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$22
10 баллов
год назад
Вырезать объекты на прозрачный фон
Adobe PhotoshopОбработка изображений
Нужно было вырезать сложные объекты на прозрачный фон. Всё чисто и аккуратно получилось. Результатом доволен. Рекомендую!
Юрий порядочный работодатель, всегда на связи... все четко и ясно! Рекомендую к сотрудничеству.... С оплатой никаких проблем....сто процентное доверие!
Ответный отзыв
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Ретушь фото/Цветокоррекция/Улучшение фото. Фото объектов недвижимости
Ретушь фотографий
Якісна робота. Гарно зроблена ретуш фото
Крутой работодатель... Всегда на связи, что очень важно... Обрадовал 100% бонусом за работу...
Ответный отзыв
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Необхідно замінити обличчя на фотографії
Обработка фотографий
Відмінно виконана робота! Всім дуже задоволений. Можу сміливо рекомендувати спеціаліста!
Серьезный человек... Хороший работодатель... Рекомендую к сотрудничеству...
Ответный отзыв
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$8
10 баллов
2 года назад
Почистить изображения на прозрачный фон
Обработка изображений
Нужно было вырезать изображения на прозрачный фон для интернет магазина. Объекты не самые простые. Работа сделана аккуратно(края почищены аккуратно, не повреждены) и в сжатые сроки. Результат предоставлен в png и psd форматах. Работой довольны. Рекомендуем.
Хорошо работать с серьезным человеком... Чёткое ТЗ... Быстрая оплата... Быстрая обратная связь... Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$4
10 баллов
2 года назад
Фотомонтаж
Adobe PhotoshopОбработка фотографий
Всё отлично! Сделал быстро и качественно. РЕКОМЕНДУЮ!
Хороший заказчик...в нужный момент была в сети, всё отлично...
Ответный отзыв
Обработка фотографий
5 отзывов
$1/час
от 1 дня
#8