Редактирование фотографий, ретушь фотографий, удаление водяных знаков, изменение размера, удаление фонов

Уважаемый работодатель,

Меня зовут Игорь, мне 30 лет.

Поэтому я обещаю со своей стороны:

* серьёзность;

* ответственность;

* человечность;

* аналитичность;

* профессионализм;

* быструю и качественную работу!

Работаю в Adobe Photoshop, GIMP и других программах для редактирования фотографий Создание индивидуальных дизайнерских решений для клиентов ретушь и обработка фотографий для семейных фотосессий и мероприятий, работа с клиентами для обеспечения их удовлетворенности, аккуратность, ответственность с моей стороны гарантирована. Работа с рекламными кампаниями, создание визуально привлекательных изображений. Обработка и ретушь портретных фотографий. Создание привлекательных макетов для социальных сетей и других цифровых платформ.

Работаю по ценам не зависевшим от курса $ ...