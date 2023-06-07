Уважаемый работодатель,
Меня зовут Игорь, мне 30 лет.
Поэтому я обещаю со своей стороны:
* серьёзность;
* ответственность;
* человечность;
* аналитичность;
* профессионализм;
* быструю и качественную работу!
Работаю в Adobe Photoshop, GIMP и других программах для редактирования фотографий Создание индивидуальных дизайнерских решений для клиентов ретушь и обработка фотографий для семейных фотосессий и мероприятий, работа с клиентами для обеспечения их удовлетворенности, аккуратность, ответственность с моей стороны гарантирована. Работа с рекламными кампаниями, создание визуально привлекательных изображений. Обработка и ретушь портретных фотографий. Создание привлекательных макетов для социальных сетей и других цифровых платформ.
Работаю по ценам не зависевшим от курса $ ...
Портфолио
- Восстановление фотонет просмотров
- РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОнет просмотров
- Удаление нежелательного объекта с фото16 просмотров
- Фото_Пластика, ухудили19 просмотров
- Замена фона на фото18 просмотров
- Удаление ненужных объектов с фото17 просмотров
- Восстановление фото...9 просмотров
- Коррекция фигуры10 просмотров
- Реставрация фото16 просмотров
- Сложная ретушь29 просмотров
- Ретушь фото22 просмотра
- Реставрация фото, колоризация фото14 просмотров