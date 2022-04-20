У нас сайт недвижимости и есть фото 40 обьектов (по 7-27 штук фото на объект). Нужно сделать улучшение фото (Ретушь фото/Цветокоррекция) Что бы были красивыми как например jamesedition.com/real_estate/switzerland
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Завжди працював в Google Universal Analytics але коли перейшов важко адаптуватися, потрібная онлайн консультаці та навчання.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
есть товары - вейп сигареты. Есть сайт всех товаров - нужно - собрать все товары которые есть на сайте в наличии и включить их в меню - сверстать это меню, красиво - подготовить формат для печати товаров примерно 200 ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрытгод назад
Настроить воронку юзеров в GA4. Нужно настроить воронку событийшаг 1 - сколько юзеров кликнуло на кнопку регистрация (количество и %)шаг 2 - сколько юзеров заполнили анкету (количество и %)шаг 3- сколько юзеров отправили анкету (количество и %) И важно ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрытгод назад
Магазин 40 кв кв метров примерно, 3 панорамных окна витрины. Нужно: 1) дизайн наклеек на окна (вывески) 2) дизайн оформления шкафов(полок) внутри магазина, шкафы витрины для электронных сигарет и отдел по ремонту компьютеров 3) дизайн подсветок внутри магазина, ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрытгод назад
Нужен темплейты: SEO план, SEO предложение 1) SEO план должен включать группы работ и список работ. (off seo, on seo И так далее) 2) SEO предложение - предложение для клиентов с ценами и сервисами по SEO Языка EnglishПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрытгод назад
Сделали магазин на Shopify но нужно доделать дизайн, а именно: - подобрать правильные иконки для товаров (штук 15) - иконки характеристикам (штук 8) - поправить стиль таблицы в характеристиках - поправь вид шапки - очень большая по вертикали - ...Интернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
Треба створити іллюстрацій для NFT колекції. Об'єкт це восьмініг в різних позах. Можемо показати приклади Якщо ще сможете і анімацю зробити це буде плюсомИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт2 года назад
есть финансовый сайт на английском языке нужно - Семантическое Ядро сайта - Навигационное меню структуру - найти сайты конкурентов Сайт на английском языке, локация - ШвейцарияПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Создание иллюстраций для вебсайта. На сайте нужно нарисовать осьминогов в разных форматах. Примеры иллюстраций мы дадим на depositphotos а вы их уже доделаете. Нужно Осьминог один формат но в 5 разных форматах/позах (2d)Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт2 года назад
Сайт плохо индексируется гуглом. Нужно сделать анализ. Почему то Google search console не хочет даже главную страницу индексировать. пишет: Page fetch Failed: Blocked due to access forbidden (403) Хотя все открыто для индексирования. Что то не так ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт2 года назад
Создание продающих текстов для флаера про Маркетинг на английском языке. Нужно продумать короткие правильные слоганы, описание под услуг, и другие тексты. А6 - две странички Тема это Digital Marketing (google реклама и facebook реклама) Продумать где ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт2 года назад
Дизайн флаера. Тема флаера - услуги Digital marketing. текст на флаере - итальянский. Важно уметь пользоваться онлайн переводом, что бы понимать приблизительно какой текст размещен. Размер флаера А5, двух стороннийВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработка логотипа 3 варианта, тема логотипа - ускорение компьютеров (ассоциация с скоростью)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Настройка и ведение рекламы в Facebook и Instagram. Паралельно постить эти же посты в tw, linkedin.Ведение таргетированной рекламы, администрирование, написание статейОсновные обязанности:[list][*]Разработка стратегии по продвижению, план постов: текст + графика [*]Генерация и оформление контента, текст, фото, ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на wordpress, нужно настроить постинг из вордпресса в: 1 Twitter 2 stocktwits Это можно сделать через сервис zapier. Возможно вы подскажите другие сервисы, приоритет за постингом в stocktwits. При автопостинге постов важно возможность добавить и свои ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть сайт, хотел бы заказать - Настроить Google Analytics (GA4 я там потерялся, не смог установить в GTM) - GTM - настроить там GA4 код, сам GTM код я повесил на сайт - настроить что бы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработка Mind Map, рисуется в [url=http://www.xmind.net/]www.xmind.net[/url] или в [url=http://www.miro.com/]www.miro.com[/url] или в удобном вам инсрументе Сайт на тему электромонтаж, солнечные электростанции, котлы примеры сайтов дамДизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт2 года назад
Есть страницы с описанием компаний, с подборкой их характеристик. Нам нужно каждый месяц по 10 таких дизайнов делать. Статьи длинные, с таблицами и характеристиками. Все тексты на англ языке, и подробное тз с примерами у ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт2 года назад
Надо будет реализовать аутентификацию через Metamask кошельком на странице по клику на кнопку, отобразить инфу по балансам везде где надо и вызвать смарт контракт с указанными юзером параметрами.Можно и через Wordpress +pluginверстки нет, сделайте пока ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад