conus

Сергей Зверобой conus

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
igor_opria
Игорь 
32 годаУкраина
год в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Ретушь фото/Цветокоррекция/Улучшение фото. Фото объектов недвижимости
Крутой работодатель... Всегда на связи, что очень важно... Обрадовал 100% бонусом за работу...
Якісна робота. Гарно зроблена ретуш фото
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Разработка логотипа
Все прошло отлично. настоятельно рекомендую
Все супер, дякую!
Ответный отзыв
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$35
10 баллов
2 года назад
Дизайн флаера (полиграфический дизайн)
Выполнен интересный проект. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Дуже якісна робота, дякую!
Ответный отзыв
zapsales
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Настроить Google Analytics, GTM, рассылку отчетов GA
Замечательный заказчик. Оплатил, доплатил, будем работать дальше
очень вежливый специалист, работа сделана за полдня
Ответный отзыв
seob
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$18
10 баллов
3 года назад
Линкбилдинг - Регистрация сайта в каталогах Украины
Отличный заказчик, по всем вопросам подсказал, оплатил сразу после выполнения работы, приятно работать, спасибо за сотрудничество!
Хорошая работа, спасибо за беклинки, рекомендую
Ответный отзыв