Есть сайт на wordpress, нужно настроить постинг из вордпресса в: 1 Twitter 2 stocktwits Это можно сделать через сервис zapier. Возможно вы подскажите другие сервисы, приоритет за постингом в stocktwits. При автопостинге постов важно возможность добавить и свои ...