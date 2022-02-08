Настроить Google Analytics, GTM, рассылку отчетов GA

Есть сайт, хотел бы заказать

- Настроить Google Analytics (GA4 я там потерялся, не смог установить в GTM)

- GTM - настроить там GA4 код, сам GTM код я повесил на сайт

- настроить что бы на емеил приходили отчет о посещениях сайта - еженедельные и месячные

- может лучше настроить через Cloudflare?