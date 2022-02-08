Первичный аудит и оптимизация сайта, в дальнейшем, продвижение в Yandex и Google
Настроить Google Analytics, GTM, рассылку отчетов GA
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Есть сайт, хотел бы заказать
- Настроить Google Analytics (GA4 я там потерялся, не смог установить в GTM)
- GTM - настроить там GA4 код, сам GTM код я повесил на сайт
- настроить что бы на емеил приходили отчет о посещениях сайта - еженедельные и месячные
- может лучше настроить через Cloudflare?
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