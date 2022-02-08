Настроить Google Analytics, GTM, рассылку отчетов GA

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки681 просмотр
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Есть сайт, хотел бы заказать

- Настроить Google Analytics (GA4 я там потерялся, не смог установить в GTM)

- GTM - настроить там GA4 код, сам GTM код я повесил на сайт

- настроить что бы на емеил приходили отчет о посещениях сайта - еженедельные и месячные

- может лучше настроить через Cloudflare? 

2 года назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
zapsales
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$20
1 день
очень вежливый специалист, работа сделана за полдня
Замечательный заказчик. Оплатил, доплатил, будем работать дальше