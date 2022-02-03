Требуется опытный Маркетолог, для продвижения проекта.

Требуется Маркетолог, с опытом работы в продвижение проекта в тематике NFT - GameFi игры. Работа только с англоязычной аудиторией. Проведение маркетинговых кампаний, для привлечения аудитории в уже созданные и наполненные сообщества в Telegram и Twitter. Продвижение уже готового продукта - проекта ( NFT Аватары). Проведение текстовых АМА с тематикой проекта. Поиск каналов, для продвижения и продаж. На данный момент, мы уже представлены на сайте Binance NFT.