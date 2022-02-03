Проверить шаблон HTML на SEO оптимизацию

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки547 просмотров
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приветствую.

нужно проверить HTML шаблон, на сколько он SEO оптимизирован.

https://www.5minutenwebseite.de/live-Demo/develop/

дать рекомендации по исправлению улучшению

пожалуйста контакт телеграмм для обсуждения.

стоимость

заранее спасибо

HTML
2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад