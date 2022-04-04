Оставить отзыв в ЯндексСправочнике

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Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок811 просмотров
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2 года назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Veber_Polina
Полина 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
2 года назад
$2
14 дней
Сотрудничеством доволен. Задача была выполнена.
Ответственный раотодатель. ТЗ составлено четко. Оплата вовремя.
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