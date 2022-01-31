Продвижение сайта

Необходимо составить SEO оптимизированное наименование товаров на Вайлдберриз. Большое количество товаров. Основная категория товары для дома, посуда и инвентарь. Сообщите, пожалуйста, информацию по опыту и кейсы, предложение по стоимости услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин. Тематика офисная мебель. Кол-во товарных позиций более 20 тыс.
Требуется провести аудит, а так же взять на продвижение. Пишите цену за месяц работы, а так же, что входит.
Что делается за наш счет, что за ваш (Ссылки, копирайтинг и тд.)
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