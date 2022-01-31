Продвижение сайта

Есть интернет-магазин. Тематика офисная мебель. Кол-во товарных позиций более 20 тыс.

Требуется провести аудит, а так же взять на продвижение. Пишите цену за месяц работы, а так же, что входит.

Что делается за наш счет, что за ваш (Ссылки, копирайтинг и тд.)