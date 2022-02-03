Alexandr177

Вот такой макет (мобильная адаптация есть). Нужно натянуть на вордпресс. Кто готов взяться пишите сроки и цену.
Александр Салмин Alexandr177Alexandr177
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт2 года назад
https://docs.google.com/document/d/1yDZg2ouA3UVOTrYoCvq1pUL5ofh3j1OU6EP0lsDmr-Y/edit?usp=sharing Нужно сделать дизайн страницы блога для этого сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
Вот прототип. Надо отрисовать по нему дизайн. Кто готов взяться пишите цену и выложите пару примеров своих работ.Дизайн сайтов95 заявокЗакрыт2 года назад
1. Необходимо настроить распределение лидов между 2 менеджерами В срм попадают лиды с разных источников: входящий звонок, заявка с сайта (быстрый заказ, корзина), запрос обратного звонка, онлайн чат, квиз ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт на опенкарт3. Необходимо интегрировать с 1с Предприятие 8.3 остатки и цены. Кто готов взяться пишите.1С-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Настроить и вести рекламу в директе и гугл адс. Есть сайт тематика выкуп недвижимости. Требуется человек на ведение компаний. Кто готов взяться пишите свой опыт и цены. При работе нужен будет еженедельный отчет и ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, есть готовая верстка на vue.js, необходимо интегрировать её CMS Битрикс. Кто готов взяться пишите, дам более подробную информацию.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать функционал отзывов на опенкарт. Подробное тз прилагаю. [url=https://docs.google.com/document/d/11aIXyiuZFLFExHmsnKmW_wKea-BQVcNcozAI32aTL7A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/11aIXyiuZFLFExHmsnKmW_wKea-BQVcNcozAI32aTL7A/edit?usp=sharing[/url] Кто готов взяться пишите свои предложения.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
[b][url=https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3]https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3[/url][/b] вот ссылка. Она не прогружается. Кто может разобраться в чем проблема отпишите. Возможно из-за большого объема. Выгрузка идет из этого моуля https://opencartforum.com/files/file/3846-yml-eksport-v-yandeksmarket-yandexturbo-promua-aliexpresscom-dlya-opencart-2x-3x/ Если есть варианты поставить и потестировать другой давайте попробуем. Либо можно доработать этот. В общем любое ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
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Есть интернет-магазин. Тематика входные и межкомнатные двери. Кол-во товарных позиций около 10 тыс. Требуется вести рекламу в директе. Нужен ответственный серьезный подход с еженедельными отчетами. Пишите свой опыт и цену за месяц ведения.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер, написать тексты для сайта. Тематика продажа строй материалов. Кто готов взяться пишите. Нужно, чтоб был релевантный опыт и понимание темы. Пришлите примеры текстов, которые вы писали.Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
Есть интернет-магазин. Тематика офисная мебель. Кол-во товарных позиций более 20 тыс. Требуется провести аудит, а так же взять на продвижение. Пишите цену за месяц работы, а так же, что входит. Что делается за наш счет, что за ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
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приложение лежит на спринтбоксе. Вот инструкция https://cp.sprinthost.ru/support/mytickets#EJD-54793-227 Кто готов взяться отпишитеМобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Данный шаблон берем как прототип https://unishop2.top/ Задача сделать дизайн. 1. Главной страницы 2. Категории 3. Карточки товараДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. У нас есть такой сайт https://mozabrick.de/ Для нового товара. Надо взять этот сайт. Скопировать (т.к. весь функционал, что внутри нужен) и натянуть не него другую верстку. https://www.figma.com/proto/zjE2Aa0mBHpT2LdULeilyB/Qbrix?page-id=1%3A3&node-id=714%3A1563&starting-point-node-id=714%3A1563&scaling=scale-down-width&hide-ui=1Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад