Alexandr177

Александр Салмин Alexandr177

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
web-инженер
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1291
выплачено фрилансерам
15%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
26
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
charlie9112
Олег 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн сайта доставки еды
Работаю с Александром не впервые. Всегда четкая постановка задачи, интересные проекты и максимально приятное общение. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо! Как всегда все на высшем уровне. Очень талантливый дизайнер, будем обращаться еще!)
Ответный отзыв
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$25
10 баллов
2 года назад
Ошибка выгрузки в яндекс маркет
Всё хорошо. Рекомендую!
Спасибо!)
Ответный отзыв
tujh200332228133
Егор 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Контент менеджер на опенкарт
Отличный заказчик, предоставляет конкретное ТЗ, готов к обсуждению деталей заказа, всегда на связи. Оплату производит в срок. Однозначно рекомендую сотрудничать с этим человеком!
Спасибо большое! Все очень качественно и оперативно. Всем рекомендую, будем обращаться еще!)
Ответный отзыв
prime-it
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
2 года назад
Перенос сайта на новый домен
Отличный заказчик,быстро предоставил доступы, оплата сразу через безопасный платёж. Рекомендую всем, буду рад в дальнейшем сотрудничать.
Все оперативно и качественно. Спасибо, буду обращаться еще!)
Ответный отзыв
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
2 года назад
Сверстать страницу на опенкарт
Александр, спасибо за доверие! Обращайтесь ещё!
Все хорошо. Исполнитель выполнил заказ оперативно и качественно! Спасибо, будем обращаться еще)
Ответный отзыв