Контент менеджер на опенкарт

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок860 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оперативно выложить 100+ товаров на сайт https://amgroup-msk.ru/. Исполнителю покажу как и чего делать. Там все просто.

От вас нужно:

1. Возможность уделить время днем (не по ночам, не в обеденном перерыве на работе. Нужен полноценный рабочий день)

2. Владение любой программой для обработки графики (сжать картинки, подкорректировать, переконвертировать)

3. Знание HTML (если эти 4 буквы вам не известны, не тратьте свое и мое время)

Кто готов взять работу пишите

2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tujh200332228133
Егор 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$30
4 дня
RUB
Спасибо большое! Все очень качественно и оперативно. Всем рекомендую, будем обращаться еще!)
Отличный заказчик, предоставляет конкретное ТЗ, готов к обсуждению деталей заказа, всегда на связи. Оплату производит в срок. Однозначно рекомендую сотрудничать с этим человеком!