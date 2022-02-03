Контент менеджер на опенкарт

Нужно оперативно выложить 100+ товаров на сайт https://amgroup-msk.ru/. Исполнителю покажу как и чего делать. Там все просто.

От вас нужно:

1. Возможность уделить время днем (не по ночам, не в обеденном перерыве на работе. Нужен полноценный рабочий день)

2. Владение любой программой для обработки графики (сжать картинки, подкорректировать, переконвертировать)

3. Знание HTML (если эти 4 буквы вам не известны, не тратьте свое и мое время)

Кто готов взять работу пишите