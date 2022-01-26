Нужно зарегистрировать акаунты в пару сайтов 

Есть новостной сайт о Скандинавии.Ежедневно нужно найти одну новость, прорерайтить, через авторскую админку сайта опубликовать. Более подробно:1. Новости берутся здесь: https://yandex.ru/news/region/sweden?Выбираете любую, но не ту, которая уже была или есть на сайте (нужно быть ...