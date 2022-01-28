Поиск новостей, рерайтинг и публикация

Наполнение сайта контентом для @margmel
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новостной сайт о Скандинавии.Ежедневно нужно найти одну новость, прорерайтить, через авторскую админку сайта опубликовать.
Более подробно:1. Новости берутся здесь: https://yandex.ru/news/region/sweden?Выбираете любую, но не ту, которая уже была или есть на сайте (нужно быть в курсе, контролировать) и рерайтите.2. Найти подходящую картинку в jpg, сжать её по ширине до 600 px3. Я дам данные для входа в авторскую админку сайта, он на Joomla, где JCE-редактор. Всё отформатировать (научу) и опубликоватьЭто нужно делать ежедневно. По 1 новости объёмом 700-1000 знаков (это без пробелов) примерно. Срок работы – 2 месяцы, то есть примерно 60 новостей. Платить буду за каждые 10 дней вперёд.Сообщите вашу цену за новость.
Возможно продолжение сотрудничества и увеличение вознаграждения, если результат работы превзойдёт ожидания.
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