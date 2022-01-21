Тех.доработка сайта на Bitrix (Битрикс)

1) Для карточек товара которые имеются в продаже требуется добавить плашку “в наличии”. Требуется добавить плашку в указанном месте. 2) Корректировка верстки.скорректировать верстку блока перелинковки, который показывает предыдущий и следующий товар. 3)Добавление названия блоку цен.На карточке товара требуется добавить текст над блоком с ценами “Скидки от объема опта” 4)Корректировка заголовка текстового блока.Для текстового блока изменить заголовок H2, вместо “Подробное описание” добавить “Описание и характеристики +H1 текущей страницы”.5)Корректировка canonicalЧасть страниц сайта имеет некорректный тег canonical, который считает каноничным страницы с 301 редиректом. Требуется исправить некорректные canonical для страниц сайта. Список страниц прикрепляю ниже. 6)Добавление микроразметки.Требуется добавить микроразметку на основные типы страниц сайта.

Больше информации в тз https://goo.su/al3a