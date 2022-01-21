Прикрепить товар к категориям.

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Имеем категории и товар, нужно товар прикрепить к категориям (посадочным страницам). Прикрепил видео, оцените стоимость за 1 посадочную страницу. Напишите цену.

https://drive.google.com/file/d/11GBtG2YdrLOsRWmiL9YFW_s8W6W0anef/view?usp=sharing

2 года назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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