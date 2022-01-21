Прикрепить товар к категориям.

Необходимо разместить отзывы о робот-пылесосах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Количество ссылок меняется каждые 7-10 дней. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день. Либо первый отзыв могу оплатить сразу на основании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем категории и товар, нужно товар прикрепить к категориям (посадочным страницам). Прикрепил видео, оцените стоимость за 1 посадочную страницу. Напишите цену.
https://drive.google.com/file/d/11GBtG2YdrLOsRWmiL9YFW_s8W6W0anef/view?usp=sharing
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