Настройка импорта товаров из 1с

Задача Необходимо настроить импорт товаров из 1С Старые товары

Необходимо проверить / убедиться, что при импорте не перезапишутся старые товары (которые сейчас есть на сайте), у них должны остаться все текущие характеристики: ID, название, описание товара, характеристики, фото и т.д.

Новые товары

импортируются на сайт полностью. Создается карточка товара по аналогии с существующими.

Принадлежность категории, генерируется уникальный ЧПУ с привязкой к бренду и тд.

В них есть ID, наименование товара, описание товара, цена, единица измерения, фотки, наличие товара и другие характеристики.

Внимание

! При импорте не должны появляться дубли товаров. Такая проверка тоже должна осуществляться.

! База 1С для импорта, отличная от предыдущих импортных файлов