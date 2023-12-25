Программист 1С
Общий опыт работы с компьютерами более 25 лет.
1С 7.5 и 7.7 - с 1999 года :) Разумеется, сюда же 1С++ и FormEx.
Неплохо умею T-SQL.
20 лет параллельно занимался администрированием небольших предприятий (от нуля до 35 компьютеров, до 100 пользователей). Windows desktop, Windows Server. Microsoft Exchange.
Немного умею Debian-based Linux как для работы, так и для серверов.
Неплохо знаю бухучет, ещё лучше - управленческий. Способен в критических ситуациях поработать за бухгалтера.
Имел дело с производством, но найти универсальный расчет себестоимости продукции не удалось ;-) Философский камень, его и сейчас везде ищут, особенно в ERP :)
1С 8 пока на уровне джуна, к сожалению. Но учусь.
Живу и работаю в Москве!
Я против войны в Украине!
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