Программист 1С

Общий опыт работы с компьютерами более 25 лет.

1С 7.5 и 7.7 - с 1999 года :) Разумеется, сюда же 1С++ и FormEx.

Неплохо умею T-SQL.

20 лет параллельно занимался администрированием небольших предприятий (от нуля до 35 компьютеров, до 100 пользователей). Windows desktop, Windows Server. Microsoft Exchange.

Немного умею Debian-based Linux как для работы, так и для серверов.

Неплохо знаю бухучет, ещё лучше - управленческий. Способен в критических ситуациях поработать за бухгалтера.

Имел дело с производством, но найти универсальный расчет себестоимости продукции не удалось ;-) Философский камень, его и сейчас везде ищут, особенно в ERP :)

1С 8 пока на уровне джуна, к сожалению. Но учусь.

Живу и работаю в Москве!