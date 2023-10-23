Сделать задание в 1с-предприятие

$7
1С-программированиеЗакрыт1 заявка23 просмотра
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выполнить 4 файла в приложение 1с-предприятие(пароль и логин скину в личку)

2 месяца назад
guest_16826803572468
Казахстан
8 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
rt0107
45 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
$35
5 дней
RUB
Всё прошло великолепно.