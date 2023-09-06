Настроить ТСД для инвенторизации

$30
1С-программированиеЗакрыт1 заявка13 просмотров
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Добрый день.

Есть ТСД Zebra Omen TX15 надо научить ее делать инвенторизацию в магазинах.

3 месяца назад
loziknik1987
Андрей 
36 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад