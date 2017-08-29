Внедрение продукта "Простая торговля"
Занимаюсь внедрением продукта "Простая торговля"
Немного напоминает обычную 1С торговлю, но намного быстрее, проще по восприятию, удобнее, меньше нагружает компьютер, разработана с нуля (внутри ничего схожего нет) и идет разработка большого количества модулей для нее (обмен с сайтом, продажи в мессенджерах, службы доставки, онлайн прайсы и др).
Прием заявок → https://forms.gle/ycm7Xt2tkGpnffxKA
Сайт продукта → https://1c-pt.com
Остались вопросы, пишите в скайп → dekl1987
Посредникам просьба не беспокоить.
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недостаточно оценок
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$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10— 1С-программирование
Портфолио
- Общая информация516 просмотров
- Продукт "Простая торговля"618 просмотров
- Преимущества продукта636 просмотров
- Модули продукта589 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
Дуже задоволені співпрацею з Андрієм. Робота зроблена на відмінно. А саме основне те, що в процесі переходу і налаштуванні обміну Андрій дуже швидко реагував на всі нюанси, які випливали. Завдяки вчасному вирішенні окремих питань процес для компанії пройшов "безболісно". Професіонал свого діла. І просто хороша і чесна людина. Завжди відчувалось що Андрій переживає за результат а не просто накручує робочі години. Рекомендуємо!
Ответный отзыв
С заказчиком работаю не первый раз. Все в порядке. Проблем с постановкой задач нет. Рекомендую к сотрудничеству.
$200
10 баллов
6 лет назад
Андрей качественно выполнил поставленные задачи, дал ряд рекомендаций по повышению эффективности торговли. Его знания и опыт позволили за день решить задачу, с которой другие исполнители не могли справиться больше двух недель. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Все работы выполнены мной согласно списку. Все моменты обсуждали. Рекомендую Аскара к сотрудничеству.
$50
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством доволен, работа была сделана в срок.
Ответный отзыв
Все моменты и пожелания были заранее оговорены. Работу завершил. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Работу сделал раньше срока! Буду работать с ним дальше
Ответный отзыв
Все ключевые моменты обсуждались по мере поступлений вопросов. Вносились коррективы в ходе работы. Все работы завершены. Рекомендую Евгения к сотрудничеству, проблем не было.
1С-программирование
4 отзыва
$12/час
#6