Внедрение продукта "Простая торговля"

Занимаюсь внедрением продукта "Простая торговля"

Немного напоминает обычную 1С торговлю, но намного быстрее, проще по восприятию, удобнее, меньше нагружает компьютер, разработана с нуля (внутри ничего схожего нет) и идет разработка большого количества модулей для нее (обмен с сайтом, продажи в мессенджерах, службы доставки, онлайн прайсы и др).

Прием заявок → https://forms.gle/ycm7Xt2tkGpnffxKA

Сайт продукта → https://1c-pt.com

Остались вопросы, пишите в скайп → dekl1987

Посредникам просьба не беспокоить.