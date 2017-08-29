DEKL

Андрей DEKL

 
36 летУкраина/Запорожье
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Внедрение продукта "Простая торговля"

Занимаюсь внедрением продукта "Простая торговля"

Немного напоминает обычную 1С торговлю, но намного быстрее, проще по восприятию, удобнее, меньше нагружает компьютер, разработана с нуля (внутри ничего схожего нет) и идет разработка большого количества модулей для нее (обмен с сайтом, продажи в мессенджерах, службы доставки, онлайн прайсы и др).

Прием заявок → https://forms.gle/ycm7Xt2tkGpnffxKA

Сайт продукта → https://1c-pt.com

Остались вопросы, пишите в скайп → dekl1987

Посредникам просьба не беспокоить.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
1С-программирование
Портфолио
Отзывы заказчиков
arimyr
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Доопрацювання по 1С
Дуже задоволені співпрацею з Андрієм. Робота зроблена на відмінно. А саме основне те, що в процесі переходу і налаштуванні обміну Андрій дуже швидко реагував на всі нюанси, які випливали. Завдяки вчасному вирішенні окремих питань процес для компанії пройшов "безболісно". Професіонал свого діла. І просто хороша і чесна людина. Завжди відчувалось що Андрій переживає за результат а не просто накручує робочі години. Рекомендуємо!
С заказчиком работаю не первый раз. Все в порядке. Проблем с постановкой задач нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
4karabas
Аскар 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Синхронизация 1С УТ 11.4 с интернет-магазином Битрикс-1С
Андрей качественно выполнил поставленные задачи, дал ряд рекомендаций по повышению эффективности торговли. Его знания и опыт позволили за день решить задачу, с которой другие исполнители не могли справиться больше двух недель. Будем продолжать сотрудничество.
Все работы выполнены мной согласно списку. Все моменты обсуждали. Рекомендую Аскара к сотрудничеству.
Ответный отзыв
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Настройка обмена 1С - Битрикс
Сотрудничеством доволен, работа была сделана в срок.
Все моменты и пожелания были заранее оговорены. Работу завершил. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Difront
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Добавление товара в группу номенклатуры 1С
Отличный исполнитель! Работу сделал раньше срока! Буду работать с ним дальше
Все ключевые моменты обсуждались по мере поступлений вопросов. Вносились коррективы в ходе работы. Все работы завершены. Рекомендую Евгения к сотрудничеству, проблем не было.
Ответный отзыв
1С-программирование
4 отзыва
$12/час
#6