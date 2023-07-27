Интеграция virtuemart с 1с УПП

1С-программированиеЗакрытнет заявокнет просмотров
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Нужна интеграция между 1C и virtuemart. Конфигурация СРП. Платформа 8.3. virtuemart стоит 4.

Virtuemart
3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад