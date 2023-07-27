Сделать торг-12 для ЭДО

1С-программированиеЗакрыт1 заявка15 просмотров
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есть торг-12 в XLS файле, его нужно отправить через ЭДО, но контрагент не принимает такой файл с комментарием "не формализованный". Надо сделать из существующего файла XLS , XML файл, который бы подгрузился в ЭДО и вопросов указанных выше не возникло.

4 месяца назад
Tellegin
Степан 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад