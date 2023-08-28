Техническое задание (21.08.23)

Доброго дня. Зараз у нас працює телеграм бот в котрий вносимо артикул із розміром бот відправляє запит до 1с і надає відповідь на якому з складів знаходиться потрібний розмір. Потрібно: 1. функціонал що є залишаємо 2. Продавець в магазині ...
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