skyworker_77

Необходимо решить проблемы с документами Зарплата и Приказы в 1С. Требуется изменить условия расчета зарплаты, добавить элементы в журнале Зарплата, а также разработать обработку для загрузки проводок зарплат из одной базы в другую. Ожидается опыт работы с 1С и понимание работы с документами.