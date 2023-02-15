skyworker_77

Требуется готовая база данных Access для магазина продажи цветов. Ищется функциональное решение, которое обеспечит управление продажами, запасами и клиентами.
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $40
Необходимо выполнить 1С-программирование согласно техническому заданию, представленному в файле. Ожидается качественная реализация поставленных задач и соблюдение сроков.Завершен7 месяцев назад
Требуется разработка программного обеспечения для магазина ювелирной торговли. Программа должна обеспечивать учет покупок и продаж, формирование отчетов, контроль изменений данных для администратора и логирование изменений в базе данных.Прикладное ПО4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка программы для ювелирной торговли, которая обеспечит учет покупки и продажи товаров, формирование отчетов и контроль изменений данных для администратора. Необходимо также реализовать логирование изменений в базе данных.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
- $60
Необходимо разработать техническое задание для 1С-программирования. Ожидается четкое описание требований и целей проекта, а также функциональности системы.Завершенгод назад
- $60
Необходимо решить проблемы с документами Зарплата и Приказы в 1С. Требуется изменить условия расчета зарплаты, добавить элементы в журнале Зарплата, а также разработать обработку для загрузки проводок зарплат из одной базы в другую. Ожидается опыт работы с 1С и понимание работы с документами.1С-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $35
Требуется разработка 1С-программного решения на основе технического задания. Информация и детали содержатся в прикрепленном документе. Ознакомьтесь с требованиями и приступайте к выполнению задачи.1С-программированиенет заявокЗавершен2 года назад
- $10
Требуется исправление ошибок в документах приказов, созданных в 1С. Необходимо провести анализ и внести изменения для обеспечения корректности и соответствия стандартам. Ожидаются предложения от специалистов в области 1С-программирования.Завершен2 года назад
- $15
Требуется внести исправления в отчеты по перемещению основных средств и товаров в 1С. Необходим опыт в 1С-программировании для корректировки отчетности.Завершен2 года назад
- $20
Необходимо внести изменения в 1С-программу. Изменить формулы подсчета зарплаты, загрузку данных и структуру отчетов. Также требуется добавить новую колонку в отчет Я_БуджетнаяСмета для отображения фактических расходов. Обратите внимание на проблемы с заполнением данных в документах и журналах.Завершен2 года назад
- $20
Необходимо разработать техническое задание для создания документов и отчетов в 1С, включая формирование приказов и отчетов по основным средствам. Ожидается проработка функционала и структуры данных.Завершен2 года назад
- $20
Требуется выполнение ряда задач в системе 1С, связанных с Документами Зарплата и Работники. Необходим опыт в 1С-программировании для решения поставленных задач.Завершен2 года назад
- $15
Требуется внести изменения в 1С-документах Зарпалат и Работники для корректного обновления данных при изменении информации в Справочниках. Также необходимо устранить проблемы с выводом информации из документа Табель.Завершен2 года назад
- $15
Требуется разработать функционал для создания платежного поручения и прихода материалов в 1С на основе предоставленных картинок. Обеспечить соответствие всем требованиям, указанным в изображениях.Завершен2 года назад
- $15
Требуется разработка дополнения к тех заданию по 1С-программированию, связанного с обработкой отпусков. Ожидается проработка функционала для управления данными об отпусках.Завершен2 года назад
- $25
Необходимо разработать проводку для ОС при перемещении товаров по складу, где дебит и кредит одинаковы, с использованием субконто: наименование, количество и сумма остаточной стоимости. Также требуется создать отчет для ОС, аналогичный отчету ОстаткиСклад, с поисковыми критериями и таблицей, содержащей уникальный код, наименование, критерии, категорию, склад, количество и сумму остаточной стоимости.Завершен2 года назад
- $15
Требуется исправление ошибок в Табеле и Документе Зарпалата с использованием 1С-программирования. Ожидается качественная работа с учетом всех необходимых правок.Завершен2 года назад
- $60
Необходимо разработать функционал для заполнения товаров и установки цен в 1С. Учет должен производиться по системе ФИФО. Также требуется исправить внешнюю обработку для выполнения этих задач. Срок исполнения товара - 20/02/23.Завершен2 года назад
- $30
Необходимо добавить элемент «дата срока товара» в справочник «Материалы» с возможностью выбора даты через календарь. Также требуется создать отчет с данными о товарах, включая уникальный код, имя, единицу измерения и остаток. Отчет должен учитывать различные сроки для одного наименования товара и отображать сроки с учетом амортизации. Исправить ошибки в отчете «Я_ОтчетОС» по сумме амортизации.Завершен2 года назад
- $20
Требуется разработка расчета очередного отпуска в 1С. При загрузке дней необходимо учитывать информацию из документа з/п с расчетом по указанной формуле. В случае отсутствия данных, использовать данные из документа 'Работники' и добавлять колонку для ручного ввода VTC, после чего производить расчет по новой формуле.Завершен2 года назад