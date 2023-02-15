skyworker_77

Фарид Ахмедов skyworker_77

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
1C
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1588
выплачено фрилансерам
88%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
40
безопасных платежей

  • Создать Базу или готовая база данных Access Магазин цветов

    $100

    Требуется готовая база данных Access для магазина продажи цветов. Ищется функциональное решение, которое обеспечит управление продажами, запасами и клиентами.

    Создание баз данных
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Техническое задание (02.10.24)

    $40

    Необходимо выполнить 1С-программирование согласно техническому заданию, представленному в файле. Ожидается качественная реализация поставленных задач и соблюдение сроков.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Программа для магазина ювериной торговли

    Требуется разработка программного обеспечения для магазина ювелирной торговли. Программа должна обеспечивать учет покупок и продаж, формирование отчетов, контроль изменений данных для администратора и логирование изменений в базе данных.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Программа для ювелирной торговли

    Требуется разработка программы для ювелирной торговли, которая обеспечит учет покупки и продажи товаров, формирование отчетов и контроль изменений данных для администратора. Необходимо также реализовать логирование изменений в базе данных.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Техническое задание

    $60

    Необходимо разработать техническое задание для 1С-программирования. Ожидается четкое описание требований и целей проекта, а также функциональности системы.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Проблемы в документах Зарплата и Приказы

    $60

    Необходимо решить проблемы с документами Зарплата и Приказы в 1С. Требуется изменить условия расчета зарплаты, добавить элементы в журнале Зарплата, а также разработать обработку для загрузки проводок зарплат из одной базы в другую. Ожидается опыт работы с 1С и понимание работы с документами.

    Оформление документов
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Техническое задание (21.08.23)

    $35

    Требуется разработка 1С-программного решения на основе технического задания. Информация и детали содержатся в прикрепленном документе. Ознакомьтесь с требованиями и приступайте к выполнению задачи.

    1С-программированиенет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Исправление в документе приказы

    $10

    Требуется исправление ошибок в документах приказов, созданных в 1С. Необходимо провести анализ и внести изменения для обеспечения корректности и соответствия стандартам. Ожидаются предложения от специалистов в области 1С-программирования.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Тех задание 07.04.2023

    $20

    Необходимо внести изменения в 1С-программу. Изменить формулы подсчета зарплаты, загрузку данных и структуру отчетов. Также требуется добавить новую колонку в отчет Я_БуджетнаяСмета для отображения фактических расходов. Обратите внимание на проблемы с заполнением данных в документах и журналах.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Тех задание (Докумен Приказы) и Отчет ОС

    $20

    Необходимо разработать техническое задание для создания документов и отчетов в 1С, включая формирование приказов и отчетов по основным средствам. Ожидается проработка функционала и структуры данных.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Изменение в документе Зарпалат и в документе Работники

    $15

    Требуется внести изменения в 1С-документах Зарпалат и Работники для корректного обновления данных при изменении информации в Справочниках. Также необходимо устранить проблемы с выводом информации из документа Табель.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Платежное поручение и приход материалов

    $15

    Требуется разработать функционал для создания платежного поручения и прихода материалов в 1С на основе предоставленных картинок. Обеспечить соответствие всем требованиям, указанным в изображениях.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Тех Задание Отпуск (дополнение)

    $15

    Требуется разработка дополнения к тех заданию по 1С-программированию, связанного с обработкой отпусков. Ожидается проработка функционала для управления данными об отпусках.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Тех задание ОС

    $25

    Необходимо разработать проводку для ОС при перемещении товаров по складу, где дебит и кредит одинаковы, с использованием субконто: наименование, количество и сумма остаточной стоимости. Также требуется создать отчет для ОС, аналогичный отчету ОстаткиСклад, с поисковыми критериями и таблицей, содержащей уникальный код, наименование, критерии, категорию, склад, количество и сумму остаточной стоимости.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Заполнение товаров и установки цен

    $60

    Необходимо разработать функционал для заполнения товаров и установки цен в 1С. Учет должен производиться по системе ФИФО. Также требуется исправить внешнюю обработку для выполнения этих задач. Срок исполнения товара - 20/02/23.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Техзадание срок товара

    $30

    Необходимо добавить элемент «дата срока товара» в справочник «Материалы» с возможностью выбора даты через календарь. Также требуется создать отчет с данными о товарах, включая уникальный код, имя, единицу измерения и остаток. Отчет должен учитывать различные сроки для одного наименования товара и отображать сроки с учетом амортизации. Исправить ошибки в отчете «Я_ОтчетОС» по сумме амортизации.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • ТЕХЗАДАНИЕ 7 (РАСЧЕТ ОТПУСКА ОЧЕРЕДНОЙ)

    $20

    Требуется разработка расчета очередного отпуска в 1С. При загрузке дней необходимо учитывать информацию из документа з/п с расчетом по указанной формуле. В случае отсутствия данных, использовать данные из документа 'Работники' и добавлять колонку для ручного ввода VTC, после чего производить расчет по новой формуле.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров

flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Техническое задание (02.10.24)
+
отличная работа
Ответный отзыв
flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$60
10 баллов
год назад
Техническое задание
+
отлично"
Ответный отзыв
flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$35
10 баллов
2 года назад
Техническое задание (21.08.23)
+
отличная работа
Ответный отзыв
flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$10
10 баллов
2 года назад
Исправление в документе приказы
+
5+++
Ответный отзыв
flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
2 года назад
Ряд исправление в отчетах Перемещении ОС и товаров
+
5+++
Ответный отзыв
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