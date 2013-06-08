Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
все ок
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделал оперативно, как и договаривались
Ответный отзыв
спасибо за работу
$300
10 баллов
11 лет назад
Андрей грамотно выполнил поставленную задачу, отработал чисто, постоянно на связи, обязательно продолжим совместную работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, в меру требовательный.
$150
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена главное для меня качественно и самое приятное в срок. Советую. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик, рекомендую.
1С-программирование
4 отзыва
от $30
от 1 дня
#7
Тестирование ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#684