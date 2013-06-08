Aleanza

Андрей Aleanza

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$50
10 баллов
10 лет назад
Внедрить 1С Битрикс корпоративный портал
Все отлично.
все ок
Ответный отзыв
ansubachev
Максим 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Исправить модули 1с
Сделал оперативно, как и договаривались
спасибо за работу
Ответный отзыв
dcim
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Выгрузка 1С УТ в 1C битрикс
Андрей грамотно выполнил поставленную задачу, отработал чисто, постоянно на связи, обязательно продолжим совместную работу.
Хороший заказчик, в меру требовательный.
Ответный отзыв
amurdetal
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Управление торговлей 11 - частичная отгрузка тов.
Работа выполнена главное для меня качественно и самое приятное в срок. Советую. Буду еще обращаться.
Очень положительный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
1С-программирование
4 отзыва
от $30
от 1 дня
#7
Тестирование ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#684