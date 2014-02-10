Внедрить 1С Битрикс корпоративный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки214 просмотров

Необходимо поставить на домен 1С Битрикс корпоративный портал, настроить и интегрировать с 1С Бухгалтерией "зарплата и кадры".

Рассматриваю кандидатов с опытом подобной работы.

11 лет назад
cmyker
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все отлично.
все ок

Заявки фрилансеров

Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад