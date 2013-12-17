Скрипт для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка215 просмотров

Нужен скрипт для DLE - голосование за участников конкурса. В прикрепленном файле как это должно выглядеть.

DLE
11 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров