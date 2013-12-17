Необходимо внести изменения на два сайта,CMS WordPress и CMS Joomla Добавить рубрики,внести изменения в тему,расширить функционал.Сайт номер1 http://arenda-nedorogo.by/ исходный.Необходимые изменения во вложенном файле(указано не все,детали обсуждаем дополнительно) Сайт номер2,делаем после завершения ...
Скрипт для DLE
Нужен скрипт для DLE - голосование за участников конкурса. В прикрепленном файле как это должно выглядеть.
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