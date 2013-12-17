Перенес сайт (Опенкарт) и БД в пределах одного хостинга (по сути, создал дубль сайта с такой же скопированной БД). Случились глюки - ссылки (категории и т.д.) не открываются при включенном SEO. Если SEO отключить ...
Magento - доработка
Ищем чудовека который знаком с Magento. Периодически нуждаемся в решении разных задач. Например: текущая задача:
Написать модуль для админки, назавем его "карта" нажали на карту и там открывается на весь экран карта яндекс в которой можно увидеть откуда когда либо заказывали товары. Адреса и города берутся из базы согласно заказам.
или вот вторая задача:
Есть определенная подкатегория "все бренды" в которой есть несколько десятков дочерних категорий "бренд №" с товарами и дочерних есть еще под-дочки.
Так вот, когда я нахожусь в "бренд №" все остальные "бренд №" должны быть спрятаны, но под-дочки того "бренд №" в котором мы находимся должны быть visible. Это должно быть выполнено методом функций движка php и тд, но не css or js.
Оплата за проект. Цена договорная за вторую задачу цена обозначена в "цене проекта".
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