Magento - доработка

Ищем чудовека который знаком с Magento. Периодически нуждаемся в решении разных задач. Например: текущая задача:

Написать модуль для админки, назавем его "карта" нажали на карту и там открывается на весь экран карта яндекс в которой можно увидеть откуда когда либо заказывали товары. Адреса и города берутся из базы согласно заказам.

или вот вторая задача:

Есть определенная подкатегория "все бренды" в которой есть несколько десятков дочерних категорий "бренд №" с товарами и дочерних есть еще под-дочки.

Так вот, когда я нахожусь в "бренд №" все остальные "бренд №" должны быть спрятаны, но под-дочки того "бренд №" в котором мы находимся должны быть visible. Это должно быть выполнено методом функций движка php и тд, но не css or js.

Оплата за проект. Цена договорная за вторую задачу цена обозначена в "цене проекта".