Натянуть готовую вёрстку на CMS или фреймворк

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт29 заявок216 просмотров

Есть продуманная структура сайта, оформленная в виде набора готовых свёрстанных страниц.

Абсолютно готовая, меняться более не будет.

Нужно натянуть это на какую-либо CMS, - можно на самописную на фреймоворке.

Количество разделов в админке не большое, - новости (новостная лента), статьи по разным тематикам и разделам сайта

и типичный набор: редактикриториваие неск меню.

В комментариях ожидаются: любимые CMS или фреймворки с примерами проектов и опорные точки по времени и стоимости,

пределы и на основании чего рассчитывваете.

11 лет назад
site_builder
Кольберг 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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