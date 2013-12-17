Натянуть готовую вёрстку на CMS или фреймворк

Есть продуманная структура сайта, оформленная в виде набора готовых свёрстанных страниц.

Абсолютно готовая, меняться более не будет.

Нужно натянуть это на какую-либо CMS, - можно на самописную на фреймоворке.

Количество разделов в админке не большое, - новости (новостная лента), статьи по разным тематикам и разделам сайта

и типичный набор: редактикриториваие неск меню.

В комментариях ожидаются: любимые CMS или фреймворки с примерами проектов и опорные точки по времени и стоимости,

пределы и на основании чего рассчитывваете.