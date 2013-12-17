Word press отображение категорий

1. Необходимо выполнить интеграцию интернет-магазина http://www.avto-parfum.ru/ с данной службой — http://cdek.ru/integrator/. Это служба ДОСТАВКИ. Какова стоимость? 2. Либо альтернативно сделать: настроить доставку через интерфейс сайта — wiki.umisoft.ru/Пример_создания_нового_способа_доставки Какова стоимость? ...
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